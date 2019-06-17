Охранники подрались с посетителями в магазине на Тореза

Охрана заподозрила мужчин в краже продуктов, начался конфликт.

Полиция ведет проверку по факту конфликта в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 17 июня. Одному из охранников потребовалась медицинская помощь после драки с посетителями сетевого магазина.

Конфликт в магазине на Тореза, по всей вероятности, произошел из-за того, что охрана заподозрила двух граждан в краже товара, передают в управлении МВД Петербурга. Сообщают, что один охранник магазина пострадал. Посетители, вероятно, бежали: сейчас их личности устанавливаются, полицейские приняли меры к их задержанию. Вероятно, в МВД изучают записи с камер видеонаблюдения магазина. Уголовное дело пока не возбуждено: в полиции Петербурга хотят дождаться результатов проверки. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Вырице подросток ограбил взрослого мужчину.