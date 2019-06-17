Команда SMP Racing из России заняла третье место в гонке «24 часа Ле-Мана»

Российская команда впервые поднялась на пьедестал знаменитых гонок, получивших название «Гран-при выносливости и экономичности».
Команда выступала на отечественном прототипе BR1. Пилотов Виталия Петрова (первого российского гонщика «Формулы-1», уроженца Выборга), москвича Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна поздравил телеграммой губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В этом году гонка возле французского города Ле-Мана прошла уже в 87-й раз. Эта старейшее состязание на выносливость проводится начиная с 1923 года. За сутки участники должны проехать как можно больше кругов по трассе Сарта длиной 13,6 км. Каждым автомобилем должны поочередно управлять не менее трех пилотов.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборгском районе появится новый футбольный стадион.