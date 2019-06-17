Цены на бензин растут по всей России

С 3 по 9 июня цены на бензин в Петербурге выросли на 0,3%. Фото: pixabay.com
С 3 по 9 июня цены на бензин в Петербурге выросли на 0,3%. Фото: pixabay.com

Срок соглашения о “заморозке” цен скоро истекает.

В нескольких регионах РФ поднимаются расценки на автомобильное топливо. Бензин подорожал в Туве, Новосибирске и области, на Алтае, в Красноярске, Забайкалье, Иркутске и Кемерово, сообщает “Тайга.Инфо” 17 июня.

Например, 95-ый бензин в Новосибирске стоит уже 44,55 рубля. В Туве по сравнению с апрелем цена литра выросла почти на 3 рубля — до 44,32 рублей. В Карелии цены доходят до рекордных значений 2018 года. В Петрозаводске бензин стоит 41,71 рубль, по данным Karelinform.ru.

С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%. По данным в сети, средняя стоимость литра Аи-95 в Петербурге составляет 46,2 рубля. Соглашение правительства и нефтяных компаний о “заморозке” цен на бензин заканчивается 30 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о ценах проезда по М-11 с учетом бензина.

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