Эрмитаж хочет выставить «Мадонну» Боттичелли во время ПМКФ

Сейчас картина находится в Галереи Уффици.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе Эрмитажа, передает ТАСС. Удивительный экспонат могут выставить в петербургском музее уже в ноябре 2019 года – как раз в это время будет проходить международный культурный форум. Пока не уточняется, как долго «Мадонна делла Лоджиа» пробудет в Санкт-Петербурге, а также в каком формате пройдет выставка. К слову, Боттичелли нарисовал картину в далеком 1467 году.

Напоминаем, что ПМКФ пройдет в Северной столице с 14 по 16 ноября. Большинство мероприятий состоятся в Эрмитаже – в эти дни, скорее всего, Главный штаб работать не будет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экстремалы забрались на Эрмитаж, один сбежал по трубе. Молодые люди (по виду, им максимум по 20 лет) провели на крыше около получаса, прежде чем на место приехала полиция. Двух руферов поймали, а третий спустился по водосточной трубе и сбежал.