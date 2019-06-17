Беглов хочет сделать петербуржцев толерантными

Глава города призвал активнее повышать уровень толерантности и качества миграционной политики.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Планами на ближайшее будущее врио губернатора Санкт-Петербурга поделился во время рабочего совещания с членами городского правительства. Александр Беглов уверен, что петербуржцы в ближайшем будущем должны стать толерантными. Также одной из важнейших задач он назвал вовлечение молодежи в важные общественные проекты. Глава города хочет, чтобы вся социально значимая информация стала доступнее. Помимо прочего Беглов призвал активнее заниматься социальной рекламой, чтобы напоминать людям о важных вещах всеми возможными способами.

Врио губернатора в своей речи отметил, что городу нужны хорошие специалисты, поэтому в Санкт-Петербурге будут усерднее готовить кадры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов попросил не проводить политические акции во время «Алые паруса».