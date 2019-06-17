В Петербурге понизится плата за отопление и горячую воду

Изначально планировали повысить стоимость, но Комитет по тарифам отказался от этой идеи.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем сообщили в пресс-службе Комитета по тарифам. В сообщении сказано, что новые цены будут действительны с первого июля – плата за отопление и горячее водоснабжение станет ниже на 0,6%.

Так, за м3 горячей воды придется заплатить 105,92 рублей. В ведомстве рассказали, что стоимость услуги снизится примерно на два рубля. Отопление за Гкал снизится до 1765,33 рубля – один человек не будет переплачивать лишних пять рублей.

«Первая оптимизация расходов ресурсоснабжающих организаций позволила нам практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги – совокупный платеж граждан вырастет всего на 0,4%»,

— сообщил председатель комитета Дмитрий Коптин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал заморозить рост цен на услуги ЖКХ. Более 13 тысяч жалоб пришло на почту врио губернатора Петербурга за несколько месяцев.