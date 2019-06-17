По рекордной цене арендовали землю в Парке 300-летия

Компания заплатит 17 миллионов рублей за пользование территорией.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем сообщается на электронной торговой площадке «Сбербанк – АСТ». Арендатором земли в Парке 300-летия стала управляющая компания «Фемида». Всего ей понадобилось 16 квадратных метров – за них компания заплатит 17 миллионов рублей за пять лет. Получается, что каждый месяц казна Санкт-Петербурга будет пополняться почти на 300 тысяч рублей. Обычно таких денег не стоит земля даже в центре города. Какие планы у «Фемиды» на арендованный участок – непонятно.

К слову, компания была основана в сентябре 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленинградская область сможет разрывать договора с недобросовестными арендаторами леса. Прекратить сотрудничать регион может с теми арендаторами леса, которые неоднократно срывали сроки оплаты. Раньше для этого было необходимо дожидаться решения суда.