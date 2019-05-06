Ленобласть сможет разрывать договора с недобросовестными арендаторами леса

С начала года расторгнуто 17 договоров. Фото: pixabay.com

С начала года расторгнуто 17 договоров. Фото: pixabay.com

Для этого властям не нужно будет обращаться в суд.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Новые правила вступили в силу еще в начале 2019 года – с тех пор в одностороннем порядке было расторгнуто 17 договоров. В ближайшее время планируют отказаться от еще девяти соглашений, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе администрации Ленинградской области. Уточняется, что прекратить сотрудничать регион может с теми арендаторами леса, которые неоднократно срывали сроки оплаты. Раньше для этого было необходимо дожидаться решения суда.

Сейчас арендатору дают месяц на погашение задолженности, если он игнорирует все претензии, то договор считается расторгнутым.

К слову, данные о арендаторах леса, нежелающих платить, теперь вносят в специальный реестр Рослесхоза. Организации, запачкавшие репутацию, не смогут больше пользоваться недрами и заключать новые договора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцам разрешат собирать валежник весь год.