Очевидцы: пьяный мужчина лежит на дороге в Рыбацком

Петербуржец решил отдохнуть от городской суеты и прилег на проезжей части.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем рассказала девушка, которая увидела странного мужчину. Она рассказала подробности в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербурженка уверяет, что мужчина отдыхал на Шлиссельбургском проспекте. Автомобилисты, проезжающие мимо, сигналили ему, но это не убеждало нетрезвого гуляку. Очевидица пишет, что его пытались уговорить встать и уйти, но уговоры на него не действуют – он лишь начинал кричать что-то неразборчивое. В итоге кто-то не выдержал и вызвал сотрудников правоохранительных органов – возможно, вмешательство полицейских заставит уставшего горожанина подняться.

Пользователи соцсетей уверены, что мужчине просто не хватает внимания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что инспекторы ГИБДД проверили работу такси Санкт-Петербурга. Каждому пятому водителю выписали штраф за нарушения ПДД или состояние машины.