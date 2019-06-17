Житель Ленобласти заплатит штраф за попытку дачи взятки

Бизнесмен предложил 30 тысяч рублей, а оштрафован на 90.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем сообщили в прокуратуре Ленинградской области. Наконец завершилось судебное разбирательство о попытке дачи взятки в Кингисеппе. Предпринимателя признали виновным и выписали ему штраф.

Уточняется, что предприниматель является владельцем кафе, которое закрыли из-за нарушений. Бизнесмен пытался загладить инцидент и предложил проверяющим 30 тысяч рублей. Сотрудник правоохранительных органов отказался от денег и заявил о случившемся в дежурную часть. В результате все средства отошли в казну, горе-бизнесмен признал вину и раскаялся в суде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-сотрудники петербургской таможни, проходившие по делу о взятках, остались на свободе. Суд установил, что за пять лет преступной деятельности, бывшие сотрудники таможни получили в общей сложности около 900 тысяч рублей.