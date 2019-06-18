В городе на Неве впервые проходит фестиваль турецкого кино

Петербуржцы увидят свой город глазами иностранцев, а гости смогут увидеть Турцию глазами россиян.

Впервые в Северной столице проходить фестиваль турецкого кино. Основные действия пройдут в киноцентре “Родина”, сообщают организаторы. В рамках прекрасного Года культуры и туризма Россия — Турция, фестиваль открыла картина Османа Синава “Длинная история”.

Все ленты зрители фестиваля смогут увидеть на оригинальном языке, но их будут показывать с русскими субтитрами.

Ззрителям представят драмы “Мед” Семиха Капланоглу и “Желтая жара” Фикрета Рейхана, романтическую ленту “Красная косынка” Атифа Йылмаза, фильм “Холод Каландара” о поиске минералов Мустафы Кара.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте киноцентра.

Помимо кинолент в рамках фестиваля пройдет фотоконкурс “Петербург глазами турок, Стамбул глазами россиян” и выставка картин турецких художников. Из можно будет увидеть до 19 июня в Академии имени Штиглица и в гостинице “Амбассадор”.

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