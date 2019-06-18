В Петербурге отменили Аллею парящих зонтиков

Уже традиционная для Петербурга инсталляция «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в этом году работать не будет. Об этом сообщают организаторы.

По словам одного из вдохновителей и организаторов проекта Александры Калачевой, «Аллея парящих зонтиков» в этом году не состоится из-за финансового вопроса, отсутствия поддержки от властей города и возможностью сделать паузу для разработки новых форматов развития проекта.

Отметим, что впервые «Аллея парящих зонтиков» была проведена в португальской Агеде, позже идею подхватили и в Петербурге.

В течение месяца пока длился проект в Соляном переулке проводились различные творческие встречи, мастер-классы, концерты и другие мероприятия. Организаторы надеются вернуть «Алею» в город в 2020 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в городе на Неве впервые проходит фестиваль турецкого кино.