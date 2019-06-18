В Финляндии мужчина пытался оплатить номер в отеле сувенирными деньгами

Сувенирные деньги. Фото: страница «Hämeen poliisilaitos» в Facebook
Сувенирные деньги. Фото: страница «Hämeen poliisilaitos» в Facebook

Финская полиция проводит проверку случаев оплаты услуг с использованием купюр из «банка приколов», на которых были надписи на русском языке, гласившие — «не является платежным средством».

В одном из отелей Лахти мужчина пытался расплатиться поддельными купюрами достоинством 200 евро каждая. У него оказалось восемь купюр, которые, по его словам, он приобрел в интернете. На одной стороне купюры читается надпись на русском языке «сувенирная продукция», с другой — «не является платежным средством», сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Финляндии.

За последние несколько дней в полицию обратились еще несколько человек с купюрами в 20 и 50 евро также из «банка приколов».

Правоохранительные органы напоминают, что использование фальшивых денег карается штрафом или тюремным заключением до одного года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бомж украл 27 коробок конфет из магазинов аэропорта Пулково.

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