Бомж украл 27 коробок конфет из магазинов аэропорта Пулково

Мужчину из Петербурга раньше судили за кражи и угрозы убийством.

Полицейские задержали вора сладостей с судимостями за кражи и угрозы убийством, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО 18 июня. Бомж приезжал в аэропорт Пулково Санкт-Петербурга и под видом покупателя посещал магазины.

Сотрудники одного из магазинов обратились в полицию после пропажи товара. Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия и в конце концов установили, кто стоял за кражей. Выяснилось, что 54-летний мужчина без определенного места жительства несколько раз приходил в аэропорт Пулково и под видом покупателя посещал магазины. Когда он видел, что за ним никто не следит, то аккуратно выносил товар с собой. Таким образом он похитил 27 коробок шоколада, две сумки и чемодан.

Задержанный не работает, страдает от алкоголизма, уже судим за кражи и угрозы убийством. Сейчас ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что проводник поезда Петербург — Москва пытался провезти алкоголь.