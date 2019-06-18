Брелок “Подорожник” в новом дизайне представят на форуме транспорта

Новинка будет доступна только на форуме с 19 по 21 июня. Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Новинка будет доступна только на форуме с 19 по 21 июня. Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Стоимость брелока составит 100 рублей, а функционал останется прежним.

К грядущему форуму транспорта в Петербурге выпустят партию билетов “Подорожник” в новом дизайне — в виде брелоков, сообщили Gazeta.SPb в ГКУ “Организатор перевозок” 18 июня. Приобрести их можно будет лишь на площадке “Экспофорума” Шушарах с 19 по 21 июня.

Новый билет выглядит иначе, но сохраняет все возможности обычной карты. Его стоимость составит 100 рублей. ГКУ “Организатор перевозок” представит их на собственном стенде на форуме.

Сам форум пройдет уже в четвертый раз в Петербурге и соберет гостей со всего Северо-Запада. Даты проведения — с 19 по 21 июня. На форуме SmartTransport гости представят новинки в области перевозок людей и грузов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербург прибыл катамаран с уникальным двигателем.