В России предложили изымать земельные участки за сухостой и мусор

Минэкономразвития выступило с инициативой изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов. В пояснительной записке уточняется, что речь идет о покосе травы, защите участка от зарастания сорняками и уборке мусора.

Несоблюдение норм пожарной безопасности собственниками участков может нести угрозу жизни и здоровью людей и животных, привести к уничтожению лесов.

Отмечается, что исключение будет сделано только гражданам РФ, у которых земля взята в ипотеку или которые проходит процедуру банкротства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура Петербурга обязала администрацию Приморского района ликвидировать свалки в промзоне поселка Лисий Нос.