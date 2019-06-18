“Зенит” полетел в Австрию без Кузяева

У Анюкова и Лодыгина подошли к концу контракты, а Маркизио травмирован.

Далер Кузяев остался в Петербурге и полетел вместе с “Зенитом” на сборы в Австрию, следует из сообщения клуба Петербурга 18 июня.

Причина известна: полузащитник не оправился от травмы мениска, которую получил еще в марте. Он начал тренироваться с командой в конце апреля, но врачи назначили ему несколько ограничений.

“Зенит” летит из Петербурга в Зальфеден без Анюкова и Лодыгина, контракты с которыми истекают, а также без Маркизио, который тоже пропустил значительную часть сезона 2018/2019 из-за травмы. В планах клуба Санкт-Петербурга — сыграть четыре товарищеских матча до конца июня.

Далер Кузяев был признан лучшим игроком “Зенита” за ноябрь 2018 года. Ему 26 лет, он играет за “Зенит” с 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что четыре игрока “догонят” клуб Петербурга в Австрии позже.