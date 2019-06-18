Место захоронения жертв Холокоста в Полтаве хотят застроить

Всемирный Еврейский Конгресс выражает властям Украины протест.

На месте массового погребения жертв Холокоста в Полтаве хотят построить жилые дома, сообщает The Jerusalem Post 18 июня. Землю в украинском городе планируют продать; Всемирный Еврейский Конгресс уже заявил свой протест.

В Полтаве захоронены около 5 тысяч человек, не только евреев, но и партизан и других пленных. До ВОВ Полтава считалась одним из центров еврейской культуры на Украине — там жило около 13 тысяч представителей национальности. После прихода войск фашистской Германии большинство евреев бежали, а тех, кто остался, загнали в гетто и уничтожили в 1941 году.

Лидер ВЕК Рон Лаудер призвал правительство Украины почтить память жертв трагедии. Посол Израиля в Киеве в письме к мэру Полтавы призвал его запретить застройку.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что социологи провели опрос и обнаружили, что среди жителей Европы по-прежнему живут идеи антисемитизма.