Место захоронения жертв Холокоста в Полтаве хотят застроить

В Полтаве похоронено свыше 5 тысяч жертв нацизма. Фото: pixabay.com
В Полтаве похоронено свыше 5 тысяч жертв нацизма. Фото: pixabay.com

Всемирный Еврейский Конгресс выражает властям Украины протест.

На месте массового погребения жертв Холокоста в Полтаве хотят построить жилые дома, сообщает The Jerusalem Post 18 июня. Землю в украинском городе планируют продать; Всемирный Еврейский Конгресс уже заявил свой протест.

В Полтаве захоронены около 5 тысяч человек, не только евреев, но и партизан и других пленных. До ВОВ Полтава считалась одним из центров еврейской культуры на Украине — там жило около 13 тысяч представителей национальности. После прихода войск фашистской Германии большинство евреев бежали, а тех, кто остался, загнали в гетто и уничтожили в 1941 году.

Лидер ВЕК Рон Лаудер призвал правительство Украины почтить память жертв трагедии. Посол Израиля в Киеве в письме к мэру Полтавы призвал его запретить застройку.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что социологи провели опрос и обнаружили, что среди жителей Европы по-прежнему живут идеи антисемитизма.

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Место захоронения жертв Холокоста в Полтаве хотят застроить
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