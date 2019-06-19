В центре Петербурга пробки из-за подготовки к «Алым парусам»

Петербуржцам придется потерпеть до 25 июня.

Обо всем стало известно сегодня утром, 19 июня. Согласно данным, предоставленными «Яндекс. Пробки», в центре Санкт-Петербурга есть проблемы с передвижением на автомобиле. Дело в том, что от Суворовской площади до Троицкой проехать нельзя – движение в обе стороны только от Петроградки. Сейчас в центре города готовятся к празднику выпускников – «Алым парусам». В связи с этим в ближайшую неделю стоит быть готовыми к пробкам – лучше объезжать перегруженный участок дороги.

«Объезжайте кто может через Дворцовый»,

— пишет пользователь сервиса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кингисеппское шоссе «встало» из-за ДТП с фурой. Она, выезжая с заправки, столкнулась с легковушкой – автомобиль получил серьезные повреждения. Фура тем временем перегородила полуприцепом шоссе – даже малогабаритные автомобили с трудом проезжают мимо.