В Калининском районе закрыли подпольное казино

Оно работала в одной из трехкомнатных квартир.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подпольное казино во вторник в рамках оперативно-розыскных мероприятий в Калининском районе Санкт-Петербурга. Игорное заведение незаконно работало в доме на проспекте Науки. В момент его обнаружения внутри находилось пятеро игроков и два работника казино. В результате все игровые аппараты были изъяты, а на владельцев заведения завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что женщины рекламировали казино на Новочеркасском проспекте с помощью СМС. Следствие установило, что женщины поставили в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга 22 игровых автомата. Свою деятельность они начали в феврале, а в марте их закрыли.