«Домашние деньги» пять лет угрожали мертвецу из-за 40 тысяч рублей

Мужчина занял в МФО деньги, а через год, не вернув их, скончался.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе управления ФССП по Санкт-Петербургу. В письме сказано, что на «Домашние деньги» пожаловалась 56-летняя женщина. Она заявила, что на протяжении пяти лет компания шлет ей письма с угрозами и обещает отобрать жилье из-за задолженности супруга. Дело в том, что мужчина умер спустя год после того, как обратился в МФО за 40 тысячами рублей. За годы после его смерти сумма долга выросла до 450 тысяч рублей.

В ФССП подтвердили, что «Домашние деньги», пытающаяся получить долг, нарушает законодательство. В отношении МФО завели дело об административном правонарушении.

Напоминаем, что с начала 2019 года сотрудники отдела составили 29 протоколов в отношении микрофинансовых организаций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жильцам дома на Гражданском проспекте выставляли двойной счет за домофон.