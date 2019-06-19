Политех эвакуировали из-за учений. Гражданский перекрыт

Национальный антитеррористический комитет просит петербуржцев не воспринимать происходящее слишком серьезно.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. О том, что рядом со зданием Политехнического университета замечены сотрудники ФСБ, Росгвардии, а также полицейские сообщили очевидцы, которые поделились переживаниями и фотографиями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Во избежание паники официальные источники опровергли все слухи и заявили, что сейчас сотрудники правоохранительных органов всего лишь отрабатывают навыки проведения силовой операции при захвате здания боевиками.

Именно поэтому часть студентов и преподавателей были вынуждены покинуть помещение. Из-за этого Гражданский проспект частично перекрыт.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга пробки из-за подготовки к «Алым парусам». К ним нужно быть готовыми вплоть до 25 июня.