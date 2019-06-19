Ведутся работы по реставрации фонтана в Любашинском саду

Фонтан в Любашинском саду стал одним из трех победителей в опросе «Фонтан для горожан». Фото: https://pixabay.com

Фонтан в Любашинском саду стал одним из трех победителей в опросе «Фонтан для горожан». Фото: https://pixabay.com

Фонтан на ул. Замшина, д. 5. подготовили к прокладке трубопровода.

В Любашинском саду осуществят новейший проект с архитектурными элементами. Устройство закладных деталей технологических водопроводов было завершено 17 июня. Прокладка водоводов произведется рабочими в конце текущего месяца. Известно, что в саду продолжаются работы по заливке бетоном фонтанной чаши

Фонтан в Любашинском саду стал одним из трех победителей в опросе «Фонтан для горожан». Также петербуржцами выбраны «Мальчик и гуси» на ул. Королева, д. 31, и фонтан в саду имени 30-летия Октября. Они станут первыми в программе по реконструкции и восстановлению фонтанов Петербурга.

По информации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ремонт объекта укладывается в график.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербуржцев попросили не использовать фонтаны для купания.