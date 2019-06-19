«Водная амнистия» в Ленобласти подходит к концу

Лидируют по обращениям Подпорожский, Выборгский и Лужский районы. Фото: Рixabay

Лидируют по обращениям Подпорожский, Выборгский и Лужский районы. Фото: Рixabay

У жителей Ленинградской области осталось чуть больше недели, чтобы легализовать подключения к водоводам.

ГУП «Леноблводоканал» начал подводить итоги акции «Водная амнистия», в ходе которой жители региона могли без штрафов узаконить несанкционированные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

С апреля 2018 года в областной «Водоканал» с просьбой легализовать «врезки» обратились около 900 человек. Лидируют по обращениям Подпорожский, Выборгский и Лужский районы.

Отмечается, что после 1 июля собственникам домов, у которых будут найдены нелегальные подключения, придется оплатить плату за три года. Повторное подключение «Леноблводоканал» будет проводить за счет потребителя.

Подробнее об акции «Водная амнистия» можно узнать на официальном сайте «Леноблводоканала».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Водоканал» оштрафовали за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия в Петергофе.