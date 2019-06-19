Авария с участием полицейского автомобиля

На проспекте Испытателей произошло ДТП, в котором столкнулись иномарка и служебное авто.
На данный момент в Приморском районе города выясняются точные обстоятельства по факту ДТП.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте», очевидцы сообщили что авария произошла ранним утром 19 июня на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Маршала Новикова. По предварительным данным, водитель красной «Шевроле» нарушил ПДД, не смог справиться с управлением и столкнулся с полицейским «Фольксвагеном».
Стало известно, что в результате происшествия люди не пострадали, а машины отделались незначительными повреждениями.
Напомним, ранее Gazeta.SPb рассказывала, что стали известны подробности ДТП с иномаркой и мотоциклистом на Лермонтовском.