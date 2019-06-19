Экологи обнаружили разливы нефтепродуктов в поселке им. Свердлова

На месте склада с нефтепродуктами, сгоревшего в прошлом месяце, экологи МОО «Зеленый Фронт» выявили разливы горючего материала.

В промышленной зоне микрорайона Овцино вдоль дороги были замечены множественные разливы характерно пахнущих горюче-смазочных материалов. Вся территория захламлена оставшимися от сноса здания отходами. Ограждений на месте нет. Их отсутствие создает угрозу здоровья для местных жителей, сообщили в Gazeta.SPb МОО «Зеленый фронт».

Председатель «Зеленого фронта» Сергей Виноградов рассказал, что местным жителям придется терпеть разлитые нефтепродукты, которые никто не торопится убирать. Также Виноградов добавил, что в природоохранительные ведомства уже сделано обращение.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщила, что активисты, которые сообщили о красном цвете реки Новая, стали инспекторами по охране окружающей среды.