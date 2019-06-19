27 тонн аргентинской рыбы не впустили в Петербург

Транспортировка груза временно приостановлена. Фото: Россельхознадзор
Транспортировка груза временно приостановлена. Фото: Россельхознадзор

В порту Санкт-Петербурга задержали около 27 тонн свежемороженого хека, который прибыл в Северную столицу из Аргентины. Об этом сообщает Россельхознадзор по СПб, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении физического контроля инспекторы не обнаружили даты выработки на маркировочных этикетках, а также даты выработки, не заявленные в ветеринарном сертификате.

По факту происшествия были составлены протоколы об административном правонарушении.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства, ввоз груза приостановлен. Дальнейшая судьба аргентинского хека будет зависеть от результатов лабораторных исследований.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Белоруссии. Поставщики пытаются пересечь границу с поддельными документами или без них.

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