Дирекцию по управлению спортивными сооружениями возглавил Игорь Васильев

Экс- заместитель главы администрации Калининского района Игорь Васильев назначен директором СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями».

По словам Васильева, приоритет будет отдан профессиональному спорту и продолжению традиций ленинградско-петербургской спортивной школы.

«Петербург должен быть не только культурной, но и спортивной столицы страны. Нужно поддерживать детский спорт, растить будущих звезд»,- цитирует «Мойка78» слова Игоря Васильева.

Занимая должность заместителя главы администрации Калининского района, Игорь Васильев много времени посвятил организации активного отдыха жителей района и созданию в нем современной спортивной инфраструктуры.

Отмечается, что Васильев активно занимается хоккеем, теннисом, а также входит в сборную правительства Петербурга по футболу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Гатчинском районе появится спортплощадка за 8,4 млн рублей.