В Гатчинском районе появится спортплощадка за 8,4 млн рублей

Ее построят в деревне Истринка.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. В Гатчинском районе Ленинградской области в рамках Года здорового образа жизни решили построить площадку для занятий спортом – сейчас в деревне Истринка такой нет. Уточняется, что она будет включать несколько зон – местные жители смогут заниматься на тренажерах, а также играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Власти планируют реализовать проект к концу текущего года, сообщили Gazeta.SPb в администрации региона.

На данный момент стоимость площадки оценивают в 8,4 миллиона рублей. Эти средства выделят не только из областного, но и местного бюджетов.

Напоминаем, что к 2020 году на территории Ленинградской области хотят ввести в эксплуатацию пять новых площадок в разных районах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пушкинском районе откроют государственную футбольную школу. Беглов хочет, чтобы там занимались все желающие.