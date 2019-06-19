В Петербурге депутаты поддержали закон о расселении коммуналок

Коммунальная квартира. Фото: nedviginform.ru
Коммунальная квартира. Фото: nedviginform.ru

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 июня приняли в первом чтении законопроект, который позволит сохранить многоквартирные объекты культурного наследия и расселить расположенные в них коммунальные квартиры.

По словам одного из авторов документа Оксаны Дмитриевой, никого принудительно расселять не намерены, жители коммуналок могут их оставить только по собственному желанию. Освобожденные квартиры будут ремонтировать, а затем реализовывать инвесторы.

Дмитриева уточнила, что проект закона разрабатывался более двух лет. По словам депутата, идею уже поддержали активисты и жители некоторых коммуналок.

Всего в программе содержится порядка 500 домов. Чтобы воплотить программу в жизнь понадобится от 300 до 400 миллиардов рублей. Отмечается, что только 30% всей суммы будут взяты из городского бюджета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на законодательном уровне планируют расселять коммуналки и проводить капремонт в исторических домах.

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