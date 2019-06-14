В Петербурге на законодательном уровне планируют расселять коммуналки и проводить капремонт в исторических домах

В центре Петербурга на сегодняшний день находится 1378 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия и нуждающиеся в ремонте. Фото: https://pixabay.com
В центре Петербурга на сегодняшний день находится 1378 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия и нуждающиеся в ремонте. Фото: https://pixabay.com

Законопроект некоторые депутаты назвали пока недоработанным, но полностью от идеи не отказались.

В пятницу, 14 июня, на заседании Комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга был представлен проект Закона Санкт-Петербурга о реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга.

Целью проекта является решение двух наболевших проблем города. Согласно проекту представится возможность расселить «не расселяемые» годами коммуналки. Вторая – решить проблему восстановления многоквартирных домов-памятников, на сохранение которых средств из бюджета не хватает и для бизнеса такие вложения невыгодны.

Согласно законопроекту механизм финансирования следующий: государство будет компенсировать часть расходом инвесторов на работы по капитальному ремонту объектов культурного наследия, а уже после этого инвестор компенсирует другую часть за счет реализации восстановленных квартир на открытом рынке элитного жилья.

Петербургские парламентарии назвали идею законопроекта благородной, но сам механизм недоработанным. В частности, депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов назвал финансовую модель проекта «метафизкой сна».

«Это популизм. В проекте все сводится к тому, что будет проводиться какая-то непонятная реставрация за счет средств горожан-налогоплательщиков и средств бюджета, а потом квартиры будут как-то реализовываться в сегменте элитной недвижимости. Финансовая модель проекта отсутствует напрочь», — сказал Александр Рассудов.

По его словам падение продаж в сегменте элитной недвижимости происходит уже не первый год — огромное количество квартир и так остаётся нераспроданными. В итоге законодатели Петербурга решили доработать законопроект. Отметим, что в центре Петербурга на сегодняшний день находится 1378 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия и нуждающиеся в ремонте. Из них 426 — в неудовлетворительном состоянии, а 48 — в аварийном

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга обсудили снижение тарифов на коммунальные услуги.

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