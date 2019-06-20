Петербург замкнул тройку городов по количеству сыгранных свадеб

Меньше всего заявлений в ЗАГС подали в Республике Алтай. Фото: pixabay.com

Меньше всего заявлений в ЗАГС подали в Республике Алтай. Фото: pixabay.com

Петербург вошел в тройку российских городов, где в первом квартале 2019 года было зарегистрировано наибольшее количество браков.

По информации РИА «Новости», за первый квартал этого года в Петербурге заключили около восьми тысяч браков. Первое место заняла Москва — в столице сыграли 13,8 тысяч свадеб. Второе место досталось Московской области с показателем 9,6 тысяч браков.

Меньше всего заявлений в ЗАГС подали в Республике Алтай — 240, Республике Калмыкия — 206, Магаданской области — 219, Еврейской автономной области — 194 и Чукотском автономном округе — 77.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что эксперты рассказали, где в России сильнее всего хотят замуж. Эксперты назвали города, где наблюдают самый спрос на свадебные платья в соотношении с численностью населения. “Уж замуж невтерпеж” жительницам Краснодара, Барнаула и Волгограда, считают аналитики.