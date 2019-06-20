Плата за отопление резко вырастет для жителей нижних этажей

Жить на первом этаже скоро может оказаться намного дороже, чем на пятом. Фото: pixabay.com
Жить на первом этаже скоро может оказаться намного дороже, чем на пятом. Фото: pixabay.com

В будущем году в России нормативы отопления будут дифференцированы в учетом этажности. В результате платежи за тепло для квартир на нижних этажах могут существенно вырасти.

Основная нагрузка ляжет на владельцев квартир на 1-4 этажах, рассказал рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Он добавил, что норматив, учитывающий этажность, собирались внедрить еще в 2016 году, но Министрой попросил перенести сроки на 2020 год.

Депутат полагает, что лучше всего вопрос принятия решений по введению этого норматива было бы передать регионам. Тогда местные власти могли бы сами решить, применять такой метод расчета оплаты отопления, или нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге снизится плата за отопление и горячую воду.

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Плата за отопление резко вырастет для жителей нижних этажей
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