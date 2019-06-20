Жителям Петербурга разрешили оголять торс в жару

Жители Северной столицы теперь могут, не боясь быть оштрафованными, оголять свой торс в общественных местах в жаркую погоду. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации полиции, на данный момент в городе на Неве не существует законных запретов на нахождение человека на улице и в общественных местах в обнаженном виде. Это вопрос скорее морали, нежели закона.

Административным правонарушением является нецензурная брань или оскорбительное приставание к другим людям.

Если, к примеру, кто-то продемонстрирует половые органы детям, то такое поведение будет наказано в соответствии с уголовным кодексом РФ, в котором это действие является составом преступления по статье 135 УК, добавили в полиции Петербурга.

По словам начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУВД Константина Плужникова, с людьми, которые разгуливают по улицам полуобнаженными, будет проведена профилактическая беседа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что до выходных в Петербурге продержится жаркая погода.