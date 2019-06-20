Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи бизнесмена банкира Ирину Волину.

Предприниматель скончался в Москве вечером 19 июня в возрасте 56 лет. По предварительным данным, в 2018 году у Когана был инсульт.

По состоянию на 2018 год Владимир Коган занимал 91 место в рейтинге 100 богатейших бизнесменов по версии Forbes. Его состояние составляло 1,1 млрд долларов США.

В 90-х годах предприниматель входил в число акционеров Промстройбанка, проданного в начале 2000 -ых компании ВТБ почти за $600 млн. В 2008 году Коган возглавил департамент строительства Минрегионразвития. В 2015 году бизнесмена купил контрольный пакет московского банка «Уралсиб»

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