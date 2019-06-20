Гигантские улитки из переработанного пластика атаковали «Новую Голландию»

Большие улитки успели погулять по миру и ранее их уже видели в Майами, Милане и Сиднее. Фото: https://vk.com/newhollandsp

Большие улитки успели погулять по миру и ранее их уже видели в Майами, Милане и Сиднее. Фото: https://vk.com/newhollandsp

Улиток создали художники из объединения Cracking Art.

Необычные арт-объекты, которые теперь красуются на одном из зданий пространства «Новая Голландия», будут встречать посетителей там до осени 2019 года.

Все объекты – большее сиреневые улитки – сделаны из переработанного пластика. Улиток создали художники из объединения Cracking Art. Они работают с 1993 года в направлении художественного и экологического актинизма.

Большие улитки успели погулять по миру и ранее их уже видели в Майами, Милане и Сиднее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге отменили Аллею парящих зонтиков.