Гигантские улитки из переработанного пластика атаковали «Новую Голландию»

Улиток создали художники из объединения Cracking Art.
Необычные арт-объекты, которые теперь красуются на одном из зданий пространства «Новая Голландия», будут встречать посетителей там до осени 2019 года.
Все объекты – большее сиреневые улитки – сделаны из переработанного пластика. Улиток создали художники из объединения Cracking Art. Они работают с 1993 года в направлении художественного и экологического актинизма.
Большие улитки успели погулять по миру и ранее их уже видели в Майами, Милане и Сиднее.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге отменили Аллею парящих зонтиков.