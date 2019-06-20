В Московском районе воры разгромили три машины

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Они забрали технику и инструменты из припаркованных автомобилей.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказали владельцы иномарок в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что все происходило ночью в этот четверг на Варшавской улице у домов 77, 78 и 79 – неизвестные разгромили машины в период с трех до шести утра. Воры действовали по одной схеме – разбивали правое и левое стекла, а потом забирали все, что могли – магнитолы, колонки, а также инструменты. Что интересно, преступники выбирали не новые автомобили.

Местные жители уже сообщили о случившемся в полицию, сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что судебный пристав помог задержать вора в центре Санкт-Петербурга. Приставу удалось догнать злоумышленников и схватить одного из них.

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