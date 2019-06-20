Смертельно больная Яковлева отыграла последний спектакль и расплакалась на сцене

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Зрители провожали актрису бурными аплодисментами.

Спектакль «Две женщины и лейтенант» прошел в Санкт-Петербурге – это был последний выход актрисы Александры Яковлевой. Дело в том, что у нее обнаружили рак – врачи считают, что ей осталось жить максимум три месяца. Яковлева посчитала, что обязана попрощаться со зрителями достойно и, несмотря на лето и сомнения руководства ДК, пьеса состоялась.

«Я сказала Андрею Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И вот вы здесь!»

— рассказала актриса, передает «Российская газета».

В конце спектакля все зрители стоя аплодировали актрисе, которая не могла сдержать слез и все время благодарила поклонников за поддержку.

Напоминаем, что Яковлева успела сыграть не только в театре, но и кино. она известна своими ролями в «Чародеях» и «Человеке с бульвара Капуцинов».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александра Яковлева опровергла информацию о госпитализации.

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