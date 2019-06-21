Дожди, грозы и ливни могут обрушиться на Петербург в пятницу

Пятница станет жаркой, но в субботу температура воздуха упадет.

В пятницу 21 июня спасатели МЧС ждут серьезных осадков в Санкт-Петербурге — гроз и ливней, о которых им сообщили коллеги из УГМС Северо-Запада. Порывы ветра в случае грозы достигнут 15 м/с — окна стоит закрыть.

Температура воздуха в Петербурге в пятницу достигнет 29 градусов, по данным Гидрометцентра. При этом там в дождях не уверены: вероятность осадков составляет лишь 56% и поднимается до 61% в прогнозе на ночь с 21 июня на 22 июня. Если сегодня не пойдет дождь, то тогда уже только на следующей неделе, считают в ведомстве: суббота, воскресенье и понедельник должны пройти без осадков.

В субботу температура воздуха резко упадет — до 23 градусов. В последующие дни столбик будет держаться на отметке около 20 градусов.

Одним из главных событий этих выходных в Петербурге станет праздник выпускников “Алые паруса”. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за него проезд по ЗСД сделают частично бесплатным.