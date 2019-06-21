Смартфоны приводят к росту костяных гребней у молодых людей

Исследование показало первое свидетельство адаптации тела человека под современный образ жизни.

Ученые считают, что современные технологии начали трансформировать человеческое тело. У молодых людей обнаружили растущие костные гребни на задней части черепа, которые образовались из-за использования гаджетов, сообщает The Washington Post.

Нарост вызван тем, что подростки наклоняют голову над экранами смартфонов и планшетов, он якобы оптимизирует нагрузку на позвоночник и затылок. Ученые из Университета Sunshine Coast в Квинсланде, Австралия, сравнивают процесс с ростом мозоли на коже из-за трения или раздражения.

Открытие может первым свидетельством физиологической адаптации человеческого тела к современному образу жизни.

Нарост достигает в длине от 3 до 5 мм. Сам по себе он не представляет опасности. Первые результаты исследования феномена были опубликованы в 2016 на основе 218 рентгеновских снимков: у 41% молодых людей в возрасте от 18 до 30 нашли странные “гребни”. Позже в Scientific Reports появилось более крупное исследование на основании 1200 рентгеновских снимков людей от 18 до 86. Выяснилось, что наросты пропадают у более взрослых людей.

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