Женщина пожаловалось на анормальный рост груди в 46 лет

Врачи не понимают, какая болезнь могла привести к увеличению молочной железы.

Жительница Таиланда проживет в одной из деревень. Ее грудь начала неожиданно расти три года назад – сначала рост был медленный и равномерный, а затем он ускорился. Примерно девять месяцев назад начала увеличиваться одна грудь, а спустя три месяца – вторая. Сейчас она настолько большая, что женщина не может ходить без костылей. Она жалуется на постоянные боли в спине, шее и плечах. Ей приходится обматывать грудь тканью, которую она завязывает на шее.

Врачи, обследовавшие жительницу Таиланда, заявили, что у нее нет рака, но в чем тогда причина аномального роста – непонятно. Она, в свою очередь, переживает, что лечение может стоить слишком дорого – ни она, ни ее муж не работают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у женщины с ВИЧ отобрали сына за попытку покормить его грудью. Женщина узнала о своем диагнозе год назад, но не имела понятия об опасности, которое грудное вскармливание в таком случае может иметь.