Минздрав назвал самые опасные виды рака

При раке поджелудочной железы умирают почти в 40% случаев. Фото: pixabay.com

При раке поджелудочной железы умирают почти в 40% случаев. Фото: pixabay.com

Меньше всего смертей вызывает рак кожи — если это не меланома.

Страдающие от онкологических заболеваний жители России чаще всего умирают от рака поджелудочной железы, сообщает RT, ссылаясь на статистику Минздрава на 2018 год 21 июня. Показатель смертности в этих случаях достигает 39,9%.

Следующим по летальности называют рак печени (38,4% смертельных случаев), а дальше со значительным отрывом идет рак пищевода — 29,9%. При раке дыхательных путей и органов смертность составляет 21,9%, а рак глотки приводит к смерти 17,3% пациентов.

Наименее опасным эксперты назвали рак кожи (если это не меланома) — показатель летальности составил 0,4%. При онкологии щитовидной железы смертность составляет 0,6%, а при раке губы — 1%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Санкт-Петербург остается в лидерах смертности от рака. Чаще всего болезнь диагностируют в Курской области и Мордовии.