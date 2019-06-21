В Ботанический сад Петербурга везут 300 пионов

В эти выходные откроется фестиваль, а позже горожане и гости смогут посетить выставку цветов.

В Ботаническом саду готовятся к фестивалю Пионов — он начнется в субботу 22 июня и завершится в воскресенье 23 июня. В сад на Петроградской стороне Санкт-Петербурга привезут свыше 300 цветов с разных концов Северной столицы и Ленинградской области.

На выставке представят как “классику”, которую выводили несколько столетий, так и новые виды. Экспозиция “Пионы Северной столицы” пройдет с 22 по 30 июня. Стоит учесть, что часы работы Ботанического сада — с 11 до 17 часов дня, а в среду 26 июня сад не будет работать.

В эти выходные в саду начнут продавать единый фестивальный билет. Он стоит 600 рублей и 300 рублей для школьников и дошкольников. Билет на саму выставку (не в фестивальные дни) стоит 350 рублей для взрослых и 150 рублей для детей. Пенсионеры могут заплатить за вход только 100 рублей по вторникам и четвергам, следует из информации на сайте Ботанического сада Петербурга.

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