Турнир по парусному спорту в Новой Ладоге оказался опасен для детей

Соревнования в Волховском районе прошли в начале июня. Фото: pixabay.com
Соревнования в Волховском районе прошли в начале июня. Фото: pixabay.com

Сотрудники прокуратуры вовремя заставили организаторов исправить нарушения.

Организаторы Кубка Волховского района по парусному спорту поставили под угрозу безопасность детей и всего судоходства на реке, заявили сотрудники транспортной прокуратуры Северо-Запада 20 июня. Центр детского туризма, который несет ответственность за мероприятие, могут оштрафовать.

Проверка прокуратура показала, что в центре нарушили нормы безопасности при подготовке мероприятия. В прокуратуре не уточняют, что именно могло пойти не так. Все нарушения были вовремя устранены, а организаторов предупредили.

Сами соревнования прошли в Новой Ладоге в начале июня. Первый этап шел с 31 мая по 4 июня, а второй — с 7 по 10 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Суздальском озере в Санкт-Петербурга чуть не утонул подросток.

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