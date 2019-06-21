Школьник чуть не утонул в Суздальском озере

К водоему приехали две машины “Скорой помощи” и “Реанимация”.

Ко 2-му Суздальскому озеру подъехали машины медиков Санкт-Петербурга, сообщили очевидцы в социальных сетях вечером 20 июня в четверг. В водоеме чуть не утонул мальчик. Свидетели передают, что подростка увезли “с еле бьющимся сердцем”.

На место приехали две машины “Скорой помощи” и одна “Реанимация”, со слов очевидцев. Сейчас о состоянии мальчика ничего не известно. В экстренных службах Петербурга происшествие пока не прокомментировали.

Росприроднадзор призывает вообще не купаться в Суздальских озерах Петербурга — они не прошли санитарную проверку. Впрочем, из пляжей Петербурга инспекторы одобрили только два, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Мальчика погнала в воду жара: вчера в Петербурге было 28 градусов. Сегодня в пятницу 21 июня может быть еще жарче — но синоптики не исключают дождя и грозы.