Дождь в Санкт-Петербурге пойдет во второй половине дня

Четверг и пятницу станут самыми жаркими днями недели. Фото: pixabay.com
Четверг и пятницу станут самыми жаркими днями недели. Фото: pixabay.com

Ливни станут короткими, а температура упадет лишь незначительно.

Ливни и грозы, о которых петербуржцев накануне предупредило МЧС Петербурга, ударят по Северной столице во второй половине дня, сообщил эксперт из центра “Фобос” Михаил Леус 21 июня. По его словам, дожди будут короткими, а понижение температуры — незначительным.

Четверг и пятница станут самыми жаркими днями это недели: температура поднимается до 28-29 градусов. В субботу должно похолодать, а новая серия дождей придет в Северную столицу уже на следующей неделе, по данным Гидрометцентра.

В МЧС Петербурга предупреждают, что порывы ветра в пятницу 21 июня достигнут 15 м/с. Когда гроза наконец придет, окна, несмотря, на жару стоит держать закрытыми.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ботанический сад Санкт-Петербурга везут 300 пионов.

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