Молодые националисты вчетвером избили 50-летнего мужчину

На жертву напали вечером в четверг на Дунайском проспекте. Фото: pixabay.com

На жертву напали вечером в четверг на Дунайском проспекте. Фото: pixabay.com

Полицейские уже задержали подозреваемых — старшему исполнилось 19 лет.

На Дунайском проспекте Петербурга в четверг избили 50-летнего мужчину. Он попал в больницу, врачи оценили его состояние как тяжелое, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 21 июня.

Полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело по факту причинения тяжелого вреда здоровью. Позже им удалось задержать четырех подозреваемых, самому старшему из которых исполнилось 19 лет, а все остальные не достигли совершеннолетия.

Выяснилось, что задержанные принадлежат к националистическому движению. Троих петербуржцев изобличили в нападении. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, так что молодые люди рискуют ответить перед законом по всей его строгости.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что приезжий из Карачаево-Черкесии избил рабочего в Санкт-Петербурге.