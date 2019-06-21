Нелегальных торговцев прогнали с севера Санкт-Петербурга

Конфискация ларька у
Конфискация ларька у "Академ парка". Фото: ККИ

С улиц исчезли 21 киоск и 19 автолавок, сотрудники ККИ забрали 2,5 тысячи единиц товара.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом прошлись по улицам Санкт-Петербурга и прогнали с них торговцев без лицензий, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 21 июня. Инспекторы продолжают принимать от жителей Северной столицы обращения по поводу нелегальной торговли. Незаконные торговые объекты мешают проходу, а те, что установлены с нарушениями — потенциально угрожают здоровью, например, в ветреные дни.

Фото: ККИ

На этой недели инспекторы сконцентрировались на севере Санкт-Петербурга и убрали киоски и автолавки с Просвещения, Гражданского, Комендантского, Науки, Богатырского проспектов, улиц Бутлерова, Оптиков, Торжковской и многих других. Всего с улиц исчезли 19 автолавок и 21 киоск.

Фото: ККИ

Поскольку ККИ Петербурга имеет право изымать товар, то в ходе рейдов у торговцев забрали свыше 2,5 тысяч единиц товара — сувениров, аксессуаров для мобильных, очков, трикотажа.

Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb показала, как прошел рейд на Апраксин двор.

выборгский район калининский район киоски ККИ нелегальная торговля приморский район рейд торговцы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нелегальных торговцев прогнали с севера Санкт-Петербурга
Мужчину посадят за убийство и покушение на троих в Ломоносове
Поезд задел упавшего на пути мужчину у станции “Новая Деревня”
В Петербург прилетели 5 тысяч немецких цыплят
Ветеранам войны хотят предоставить социальное такси
Молодые националисты вчетвером избили 50-летнего мужчину
Петербуржцу вынесли приговор за угон школьного автобуса
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг