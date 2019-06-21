Нелегальных торговцев прогнали с севера Санкт-Петербурга

С улиц исчезли 21 киоск и 19 автолавок, сотрудники ККИ забрали 2,5 тысячи единиц товара.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом прошлись по улицам Санкт-Петербурга и прогнали с них торговцев без лицензий, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 21 июня. Инспекторы продолжают принимать от жителей Северной столицы обращения по поводу нелегальной торговли. Незаконные торговые объекты мешают проходу, а те, что установлены с нарушениями — потенциально угрожают здоровью, например, в ветреные дни.

На этой недели инспекторы сконцентрировались на севере Санкт-Петербурга и убрали киоски и автолавки с Просвещения, Гражданского, Комендантского, Науки, Богатырского проспектов, улиц Бутлерова, Оптиков, Торжковской и многих других. Всего с улиц исчезли 19 автолавок и 21 киоск.

Поскольку ККИ Петербурга имеет право изымать товар, то в ходе рейдов у торговцев забрали свыше 2,5 тысяч единиц товара — сувениров, аксессуаров для мобильных, очков, трикотажа.

Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb показала, как прошел рейд на Апраксин двор.