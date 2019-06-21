В Сестрорецке возбуждено дело по факту незаконной свалки

Несанкционированная свалка находится на участке 1 Владимирского проспекта в городе Сестрорецк.

В начале мая 2019 года экоактивисты Петербурга обнаружили деятельность по размещению промышленных отходов, осуществляемую на огражденной территории в границах г. Сестрорецка. Прием промышленных отходов на участке, предназначенном для автостоянки, был организован неизвестными лицами. Территория на момент осмотра была основательно завалена строительным мусором.

Доводы обращения экоактивистов подтвердились в ходе проверки, проведенной Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга совместно с администрацией Курортного района. Оказалось, что земельный участок находится в пользовании ООО «Компакт» на основании договора аренды. В отношении правообладателя участка возбуждено административное дело по факту сброса отходов вне специально отведенных мест, сообщает в Gazeta.SPb МОО «Зеленый фронт»

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что у границы с Петербургом продолжает расти свалка огромных размеров.