В Сестрорецке возбуждено дело по факту незаконной свалки

. В отношении правообладателя участка возбуждено административное дело. Фото: МОО
. В отношении правообладателя участка возбуждено административное дело. Фото: МОО "Зеленый фронт"

Несанкционированная свалка находится на участке 1 Владимирского проспекта в городе Сестрорецк.

В начале мая 2019 года экоактивисты Петербурга обнаружили деятельность по размещению промышленных отходов, осуществляемую на огражденной территории в границах г. Сестрорецка. Прием промышленных отходов на участке, предназначенном для автостоянки, был организован неизвестными лицами. Территория на момент осмотра была основательно завалена строительным мусором.

Прием промышленных отходов на участке, предназначенном для автостоянки, был организован неизвестными лицами. Фото: МОО «Зеленый фронт»

Доводы обращения экоактивистов подтвердились в ходе проверки, проведенной Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга совместно с администрацией Курортного района. Оказалось, что земельный участок находится в пользовании ООО «Компакт» на основании договора аренды. В отношении правообладателя участка возбуждено административное дело по факту сброса отходов вне специально отведенных мест, сообщает в Gazeta.SPb МОО «Зеленый фронт»

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что у границы с Петербургом продолжает расти свалка огромных размеров.

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