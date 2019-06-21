Выпускной в Нахимовском училище перекроет центр Петербурга

Ограничения будут действительны 23 июня.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Выпускные в Нахимовском училище проходят в два дня – часть ребят отмечают окончание учебы сегодня, 21 июня, а другая половина будет веселиться 23 июня. В эту пятницу дороги тоже были перекрыты до шести часов вечера. В воскресенье автомобили не смогут проехать по участку от Мичуринской улицы до Петроградской набережной, а также от Петровской улицы до улицы Куйбышева. Ограничения будут действовать с девяти утра до часу дня.

В ГИБДД петербуржцев просят быть внимательнее при составлении маршрута.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что праздник петербургских выпускников “Алые паруса” соберет около 1,5 млн человек. Среди них 33 тысячи выпускников из 16 регионов России и 8 зарубежных государств.